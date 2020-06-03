



Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması devam ederken Max Kruse'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz. Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında "En yüksek ücret 2.2 milyon Euro olacak. Bu parayı da 2 ya da 3 futbolcu alacak" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden olan Kruse'nin Almanya'da kendisine takım aradığı öğrenildi.