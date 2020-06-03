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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    'dan flaş karar! a yüzde 15 baskete yüzde 30...

    yönetimi Coronavirüs salgını nedeniyle flaş kararlar aldı.  takımında tüm maaşlar %15 indirilirken, un bütçesinde %30 küçülmeye gidilecek. Kulüpteki tüm personele de %15 kesinti yapılacak.

    Futbola yüzde 15 baskete yüzde 30
    Tüm kulüpler gibi coronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak büyük darbe yiyen 'da küçülme resmen başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim tüm cular ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 15 indirime gitme kararı aldı. Ayrıca şubesinin bütçesinde de yüzde 30 azalma yaşanacak.

    HERKESE TEBLİĞ EDİLDİ
    Yönetim     kulüpte görev yapan tüm personelin maaşında ise yüzde 15 kesinti yapılacağını tebliğ etti. Galatasaray yönetiminin futbolda yeni sezonun bütçesinde de önemli bir tasarruf hedefinde olduğu, bu nedenle yüksek maaşlı isimlerin gözden çıkarılabileceği gelen bilgiler arasında.
    Haberler Spor Galatasaray'dan flaş karar! Futbola yüzde 15 baskete yüzde 30...
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