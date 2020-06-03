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    • 03.06.2020 18:15
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    Başkanı tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

    Daha önce bir beyin operasyonu geçiren ancak operasyonun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra mide kanaması şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırılan Başkanı , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 18 Mayıs'tan bu yana tedavi gören Mustafa Cengiz "Dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

    Bir süredir hastanede bulunan Başkanı 'den iyi haber geldi. Cengiz, mide ameliyatı olduğu hastaneden taburcu oldu.

    Ses tellerinde sorun olduğu gerekçesiyle fazla konuşmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadele bir varlıktır ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
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