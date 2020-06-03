Bir süredir hastanede bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. Cengiz, mide ameliyatı olduğu hastaneden taburcu oldu.

Ses tellerinde sorun olduğu gerekçesiyle fazla konuşmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadele bir varlıktır ve mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.