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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    Fenerbahçe'de gençlik harekatı

    Nokta atış transferler dışında kadronun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Fenerbahçe yetenek avına çıktı. Kanarya, potansiyeli yüksek 5 oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Gençlik harekatı
    Nokta atış transferler dışında kadronun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Fenerbahçe yetenek avına çıktı. Antalyaspor'dan Onur Bulut, Manisaspor'dan Bilal Budak, Buca'dan Barış Tensi, Belediye Derince'den Yiğit Ali Bayrak ve 24 Erzincan'dan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu listeye alındı.



    Sarı-Lacivertli kurmaylar bu isimlerin en az 3'üne imza attırarak transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. 24 Erzincan'lı Muhammed Kerem'in sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

    ONUR BULUT İÇİN KIRAN KIRANA
    Sağ bek mevkine alternatif arayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un makul bir bonservis bedeline razı olması durumunda Onur Bulut'u kadrosuna katmayı hedefliyor.
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