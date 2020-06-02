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    • Spor
    • 02.06.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünyaca ünlü futbolcular coronavirüs salgınında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız golcü giydiği pembe takım elbiseyle dikkat çekti. 'ın eski yıldızı 'nın ise polislerimizle ile ilgili yaptığı paylaşım rekor kırdı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünyaca ünlü futbolcular coronavirüs salgınında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız golcü giydiği pembe takım elbiseyle dikkat çekti. 'ın eski yıldızı 'nın ise polislerimizle ile ilgili yaptığı paylaşım rekor kırdı.



    NEYMAR
    Brezilyalı ünlü futbolculardan Neymar giydiği pembe takımıyla yeni bir akım başlattı.

    BECKHAM
    Efsane İngiliz oyuncu Beckham, eşi Victoria ile salgında doğada vakit geçirenlerden.



    NOUMA
    Beşiktaş'ın eski yıldızı sosyal medyadan polislerimizle ilgili paylaşımda bulundu…

    EMRE
    Türk futbolunun yetenekli oyuncularından Emre Çolak, formunu koruyan isimlerden…



    CAVANI
    'nin Uruguaylı yıldız ismi Cavani, salgında ailesi ile birlikte vakit geçiriyor.

    BURAK
    Beşiktaş'ta , sosyal medyadan 'in doğum gününü kutladı.
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