Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyaca ünlü futbolcular coronavirüs salgınında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Brezilyalı yıldız golcü Neymar giydiği pembe takım elbiseyle dikkat çekti. Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'nın ise polislerimizle ile ilgili yaptığı paylaşım rekor kırdı.
NEYMAR
Brezilyalı ünlü futbolculardan Neymar giydiği pembe takımıyla yeni bir akım başlattı.
BECKHAM
Efsane İngiliz oyuncu Beckham, eşi Victoria ile salgında doğada vakit geçirenlerden.
NOUMA
Beşiktaş'ın eski yıldızı sosyal medyadan polislerimizle ilgili paylaşımda bulundu…
EMRE
Türk futbolunun yetenekli oyuncularından Emre Çolak, formunu koruyan isimlerden…
CAVANI
PSG'nin Uruguaylı yıldız ismi Cavani, salgında ailesi ile birlikte vakit geçiriyor.
BURAK
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sosyal medyadan Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı.
NEYMAR
Brezilyalı ünlü futbolculardan Neymar giydiği pembe takımıyla yeni bir akım başlattı.
BECKHAM
Efsane İngiliz oyuncu Beckham, eşi Victoria ile salgında doğada vakit geçirenlerden.
NOUMA
Beşiktaş'ın eski yıldızı sosyal medyadan polislerimizle ilgili paylaşımda bulundu…
EMRE
Türk futbolunun yetenekli oyuncularından Emre Çolak, formunu koruyan isimlerden…
CAVANI
PSG'nin Uruguaylı yıldız ismi Cavani, salgında ailesi ile birlikte vakit geçiriyor.
BURAK
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sosyal medyadan Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı.