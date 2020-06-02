Fenerbahçe'nin görüştüğü hocalardan Erol Bulut özel açıklamalar yaptı. Alanyaspor'u çalıştıran Bulut, "Futbolcunun nasıl bir hedefi varsa, teknik direktörün de var... Benim hedefim en üst seviyede hocalık yapabilmek, kupalar kazanabilmek. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
Erol hoca, "Yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Başarılı hoca son 8 haftada Alanyaspor ile en iyisini yapacaklarını söyledi.