



Fenerbahçe'nin görüştüğü hocalardan Erol Bulut özel açıklamalar yaptı. Alanyaspor'u çalıştıran Bulut, "Futbolcunun nasıl bir hedefi varsa, teknik direktörün de var... Benim hedefim en üst seviyede hocalık yapabilmek, kupalar kazanabilmek. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.