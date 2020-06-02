



İKİSİ DE ÇOK SICAK BAKIYOR

Emre Belözoğlu ayrıca Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün de mutlaka Fener'e dönmesini istiyor. Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan iki yıldız da çubuklu formayı giymeye sıcak bakıyor.