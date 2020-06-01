Rahmi Anıl Başaran: Trabzonspor için çok heyecanlıyım

Karadeniz Fırtınası'nın Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran, Bordo-Mavili formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Rahmi,dedi.Göztepe maçı hazırlıkları bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Fırtına, bundan sonra taktik idmanlara ağırlık verecek. Fırtına'nın 20 yaşındaki yeni golcüsü Rahmi Anıl Başaran, Balıkesirspor'da bu sezon forma şansı buldu ve attığı gollerle dikkat çektitransfer sezonunu Balıkesirspor'danRahmiAnıl Başaran'ı kadrosunakatarak açmıştı.Ayrıca aynı takımdakiralık olarak formagiyen Aly Malle içinde Kırmızı-Beyazlılarlaprensip anlaşmasınavardı. KaradenizFırtınası aynı takımdan20 yaşındakigenç orta saha SerdarGüncü için de girişimlerebaşladı.