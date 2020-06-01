Rahmi Anıl Başaran: Trabzonspor için çok heyecanlıyım

Karadeniz Fırtınası'nın Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran, Bordo-Mavili formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Rahmi, "Umarım Trabzonspor formasını uzun yıllar terletirim. Çünkü gerçekten çok büyük bir camia. İnşallah uzun yıllar A Milli takım formasını da terletirim. Trabzonspor'a gideceğim için gerçekten çok heyecanlıyım. Trabzonspor'a tam hazır olarak gelmek istiyorum ve bunun için tüm motivasyonumla hazırlanacağım" dedi.
TATİL SONA ERDİ ÇALIŞMA ZAMANI
Trabzon'da Göztepe maçı hazırlıkları bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Fırtına, bundan sonra taktik idmanlara ağırlık verecek. Fırtına'nın 20 yaşındaki yeni golcüsü Rahmi Anıl Başaran, Balıkesirspor'da bu sezon forma şansı buldu ve attığı gollerle dikkat çekti
BALIKESİRSPOR'DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER!
Trabzonspor transfer sezonunu Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katarak açmıştı. Ayrıca aynı takımda kiralık olarak forma giyen Aly Malle için de Kırmızı-Beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz Fırtınası aynı takımdan 20 yaşındaki genç orta saha Serdar Güncü için de girişimlere başladı.
TATİL SONA ERDİ ÇALIŞMA ZAMANI
Trabzon'da Göztepe maçı hazırlıkları bugün devam edecek. Dünü dinlenerek geçiren Fırtına, bundan sonra taktik idmanlara ağırlık verecek. Fırtına'nın 20 yaşındaki yeni golcüsü Rahmi Anıl Başaran, Balıkesirspor'da bu sezon forma şansı buldu ve attığı gollerle dikkat çekti
BALIKESİRSPOR'DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER!
Trabzonspor transfer sezonunu Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katarak açmıştı. Ayrıca aynı takımda kiralık olarak forma giyen Aly Malle için de Kırmızı-Beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz Fırtınası aynı takımdan 20 yaşındaki genç orta saha Serdar Güncü için de girişimlere başladı.