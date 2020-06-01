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    • Spor
    • 01.06.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Futbolu bırakan eski G.Saraylı , coronavirüs günlerinde denizde bot keyfi yaptı.



    Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

    ELMANDER
    Futbolu bırakan eski G.Saraylı Elmander, coronavirüs günlerinde denizde bot keyfi yaptı.




    ADEM LJAJIC
    Beşiktaşlı Ljajic ve Boateng, havuz başında mangal yaptı. Boateng bu anları kayda aldı.



    MERYEM BOZ
    Mİlli voleybolcumuz Meryem, çalışmalarını bireysel antrenörü ile birlikte devam ediyor.



    SERDAR AZİZ
    Fenerbahçe'nin başarılı stoperi, eşi Tuğçe Aziz ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



    PODOLSKI
    Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, güneşin ve manzaranın tadını çıkardı.




    VOLKAN DEMİREL
    Fenerbahçe'nin antrenörü, kulübün logosunun bulunduğu maske ile poz verdi.

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