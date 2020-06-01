Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde sporcuların sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor.
ELMANDER
Futbolu bırakan eski G.Saraylı Elmander, coronavirüs günlerinde denizde bot keyfi yaptı.
ADEM LJAJIC
Beşiktaşlı Ljajic ve Boateng, havuz başında mangal yaptı. Boateng bu anları kayda aldı.
MERYEM BOZ
Mİlli voleybolcumuz Meryem, çalışmalarını bireysel antrenörü ile birlikte devam ediyor.
SERDAR AZİZ
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi, eşi Tuğçe Aziz ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
PODOLSKI
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, güneşin ve manzaranın tadını çıkardı.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe'nin antrenörü, kulübün logosunun bulunduğu maske ile poz verdi.