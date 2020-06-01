Bu sezon en çok sıkıntıyı stoper mevkinde yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu önümüzdeki sezona taşımamaya kararlı. Roma'da forma giyen Juan Jesus ile Mert Çetin'i listesine alan Sarı-Lacivertli kurmaylar, önceliği sol ayaklı stopere verdiği için mesanin büyük kısmını Sambacı'ya ayırdı.
FENER'DEN YOĞUN MESAİ…
İtalyan basını Romalı Juan Jesus için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da adını yazsa da Brezilyalı stoper için pazarlıkları yürüten tek kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.
2.5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI
Roma ile adeta kıran kırana pazarlıklar yürütülürken Fenerbahçe'nin 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.
8 YILDIR SERİE A'DA OYNUYOR
2017 yılından bu yana Roma forması giyen Juan Jesus Roma'nın satış listesinde yer alıyordu. 28 yaşında ve 1.85 boyunda olan Jesus daha önce de 5 yıl boyunca Inter forması giymişti.
4 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ
28 yaşında ve 1.85 boyunda olan Juan Jesus top tekniği ve çabukluğuyla ön plana çakıyor. İtalya Ligi'ni kaldırabilecek kadar da sertliğe sahip. Stoper dışında gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor. 4 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Jesus 23 kez de Brezilya U21 takımıyla sahaya çıktı.
FENER'DEN YOĞUN MESAİ…
İtalyan basını Romalı Juan Jesus için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da adını yazsa da Brezilyalı stoper için pazarlıkları yürüten tek kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.
2.5 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI
Roma ile adeta kıran kırana pazarlıklar yürütülürken Fenerbahçe'nin 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.
8 YILDIR SERİE A'DA OYNUYOR
2017 yılından bu yana Roma forması giyen Juan Jesus Roma'nın satış listesinde yer alıyordu. 28 yaşında ve 1.85 boyunda olan Jesus daha önce de 5 yıl boyunca Inter forması giymişti.
4 KEZ BREZİLYA FORMASI GİYDİ
28 yaşında ve 1.85 boyunda olan Juan Jesus top tekniği ve çabukluğuyla ön plana çakıyor. İtalya Ligi'ni kaldırabilecek kadar da sertliğe sahip. Stoper dışında gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor. 4 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Jesus 23 kez de Brezilya U21 takımıyla sahaya çıktı.