Sihirli yıldız Magic Johnson

7 Kasım 1991 tarihinde Los Angeles'ta düzenlenen ve sadece 10 dakika süren basın toplantısı, Amerikan tarihinin en trajik açıklamalarından birine sahne oldu. Magic Johnson, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünün kanında bulunduğunu açıklarken bazı gazeteciler ağlıyordu. Magic Johnson, gerçek adıyla Earvin Johnson Junior, 14 Ağustos 1959'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bulunan Lansing şehrinde doğdu. Babası fabrikada işçi, annesi ise bir okulda hizmetli olarak çalışıyordu. 9'u erkek olmak üzere 10 kardeştiler. Babası lise takımında da oynamış bir basketbolseverdi. Evdeki adıyla Junior, ağabeylerinin basketbol oynamalarını izleyerek büyüdü. Komşuları ise sokakta şarkı söylediği için ona "Ağustos Böceği" adını takmıştı. Şarkı söylüyor ve sabahın köründen gece yarısına kadar sokakta basketbol oynuyordu. Beyaz öğrencilerin yoğun olduğu, ırkçılık vakalarının yaşandığı Everett Lisesi'nde baştan çok zorluk yaşasa da iyi sporculuğu ve lider kişiliğiyle kendini kabul ettirmeyi başladı.
NBA'DE İLKİ BAŞARDI
Lise 2'de 15 yaşındayken oynadığı liselerarası bir maçta 36 sayı yapınca, maçı izleyen bir yerel spor muhabiri ondan Magic diye söz etti. Magic yani sihirli lakabı o günden sonra adeta ilk ismi oldu. Lisedeki son yılında 28,8 sayı ve 16,8 ribaunt istatistiğiyle eyaletin en iyi oyuncusu seçildi. Pek çok üniversiten basketbol bursu teklifi almasına rağmen o, evine yakın olsun diye Michigan State Üniversitesi'ni tercih etti. Amerika'da Kolej Ligi olarak anılan üniversitelerarası maçlarda Michigan State şampiyon, Johnson da en iyi oyuncu seçildiğinde yıl 1979'du. O yılın yaz aylarında Los Angeles Lakers tarafından 1. sırada draft edilerek, NBA kariyerine başladı. Efsane oyuncu Kerim Abdül-Cabbar dört sezondur Lakers'taydı ama takım henüz bir şampiyonluk kazanamamıştı. Johnson henüz ilk sezonunda yani NBA terminolojisine göre çaylakken takımın havasını değiştirdi. Sezon içinde 18,8 sayı ve 7,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı, NBA finallerinde yıldızlaştı. Final maçında 42 sayı, 15 ribauntla oynayarak takımını şampiyonluğa taşıdı. NBA finallerinin de en değerli oyuncusu seçildi. NBA tarihinde ilk kez bir çaylak oyuncuya bu unvan layık görülmüştü. Magic Johnson, Los Angeles'ta oynadığı 1979-1991 yılları arasında 12 kez NBA All-Star'a seçildi. 3 Kez NBA'nın, 3 Kez de NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu oldu. NBA'in 50. yılı nedeniyle yapılan altın karmaya alındı. Magic Johnson için harika bir kariyer sürerken, HIV virüsü taşıdığı tespit edilmesiyle kâbus başladı. O yıllardaki yanlış anlayışla bu virüs sadece eşcinsellerde oluyordu. Eşcinsel olmadığını söylüyordu ama söylentiler gerçeklerden daha etkiliydi. Yeni doğmuş bebeğinde ve eşinde virüse rastlanmaması en büyük tesellisiydi.
1996 YILINDA BIRAKTI
Magic Johnson söz ettiğimiz o basın toplantısında basketbolu bıraktığını açıklamıştı. 1992 Barcelona Olimpiyatları için milli takıma alındı. 1992'de Lakes'la beraber NBA'e döndüğünü açıklaması virüsün kendilerine de bulaşacağı endişesiyle pek çok oyuncu tarafından protesto edildi. Magic'in durumu, bugün sporun her alanında kanaması olan oyuncusunun saha dışına çıkarılması kuralını doğurdu. Böylelikle kan yoluyla bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi, diğer sporcuların sağlının korunması ilkesi yerleşti. 1996 yılında basketbolu son ve kesin olarak bıraktı. AIDS'e karşı kampanyalar yürüttü ve hastaların umudu oldu. Lakers'ta önce yardımcı antrenörlük yaptı. Sonra başkan oldu ama takımın kötü gidişi nedeniyle Nisan 2019'da istifa etti. İyi döneminde büyük bir rekabet yaşadığı bir diğer efsane oyuncu Larry Bird, Magic için "Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu oydu" demişti.
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ OYUNCU OYDU!
1996'da basketbolu son ve kesin olarak bıraktı. AIDS'e karşı kampanyalar yürüttü ve hastaların umudu oldu. Larry Bird, Magic için "Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu oydu" dedi.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 42
NBA'DE İLKİ BAŞARDI
Lise 2'de 15 yaşındayken oynadığı liselerarası bir maçta 36 sayı yapınca, maçı izleyen bir yerel spor muhabiri ondan Magic diye söz etti. Magic yani sihirli lakabı o günden sonra adeta ilk ismi oldu. Lisedeki son yılında 28,8 sayı ve 16,8 ribaunt istatistiğiyle eyaletin en iyi oyuncusu seçildi. Pek çok üniversiten basketbol bursu teklifi almasına rağmen o, evine yakın olsun diye Michigan State Üniversitesi'ni tercih etti. Amerika'da Kolej Ligi olarak anılan üniversitelerarası maçlarda Michigan State şampiyon, Johnson da en iyi oyuncu seçildiğinde yıl 1979'du. O yılın yaz aylarında Los Angeles Lakers tarafından 1. sırada draft edilerek, NBA kariyerine başladı. Efsane oyuncu Kerim Abdül-Cabbar dört sezondur Lakers'taydı ama takım henüz bir şampiyonluk kazanamamıştı. Johnson henüz ilk sezonunda yani NBA terminolojisine göre çaylakken takımın havasını değiştirdi. Sezon içinde 18,8 sayı ve 7,7 ribaunt ortalamasıyla oynadı, NBA finallerinde yıldızlaştı. Final maçında 42 sayı, 15 ribauntla oynayarak takımını şampiyonluğa taşıdı. NBA finallerinin de en değerli oyuncusu seçildi. NBA tarihinde ilk kez bir çaylak oyuncuya bu unvan layık görülmüştü. Magic Johnson, Los Angeles'ta oynadığı 1979-1991 yılları arasında 12 kez NBA All-Star'a seçildi. 3 Kez NBA'nın, 3 Kez de NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu oldu. NBA'in 50. yılı nedeniyle yapılan altın karmaya alındı. Magic Johnson için harika bir kariyer sürerken, HIV virüsü taşıdığı tespit edilmesiyle kâbus başladı. O yıllardaki yanlış anlayışla bu virüs sadece eşcinsellerde oluyordu. Eşcinsel olmadığını söylüyordu ama söylentiler gerçeklerden daha etkiliydi. Yeni doğmuş bebeğinde ve eşinde virüse rastlanmaması en büyük tesellisiydi.
1996 YILINDA BIRAKTI
Magic Johnson söz ettiğimiz o basın toplantısında basketbolu bıraktığını açıklamıştı. 1992 Barcelona Olimpiyatları için milli takıma alındı. 1992'de Lakes'la beraber NBA'e döndüğünü açıklaması virüsün kendilerine de bulaşacağı endişesiyle pek çok oyuncu tarafından protesto edildi. Magic'in durumu, bugün sporun her alanında kanaması olan oyuncusunun saha dışına çıkarılması kuralını doğurdu. Böylelikle kan yoluyla bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi, diğer sporcuların sağlının korunması ilkesi yerleşti. 1996 yılında basketbolu son ve kesin olarak bıraktı. AIDS'e karşı kampanyalar yürüttü ve hastaların umudu oldu. Lakers'ta önce yardımcı antrenörlük yaptı. Sonra başkan oldu ama takımın kötü gidişi nedeniyle Nisan 2019'da istifa etti. İyi döneminde büyük bir rekabet yaşadığı bir diğer efsane oyuncu Larry Bird, Magic için "Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu oydu" demişti.
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ OYUNCU OYDU!
1996'da basketbolu son ve kesin olarak bıraktı. AIDS'e karşı kampanyalar yürüttü ve hastaların umudu oldu. Larry Bird, Magic için "Hayatımda gördüğüm en iyi oyuncu oydu" dedi.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 42