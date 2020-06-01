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    • Spor
    • 01.06.2020 Gazete
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    ’dan Porteous iddiası

    G.Saray’ın forması giyen 21 yaşındaki İskoç stoperi etmek istediği öne sürülüyor. U21 takımının formasını giyen 1.88 boyundaki yetenekli bir stoper.

    İskoçya’dan Porteous iddiası
    Yabancı inde genç isimlere öncelik veren için 'dan flaş bir iddia geldi. İskoç basınına göre Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen ile ilgileniyor.

    PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
    Bu     sezon 17 maçta oynayan ve 2 gol atan 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray scout ekibinin Porteous'in ismini teknik heyete verdiği ve kısa süre içinde kulüpler arasında pazarlıkların başlayacağı da iddialar arasında.
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