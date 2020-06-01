İskoçya’dan Porteous iddiası

Yabancı transferinde genç isimlere öncelik veren Galatasaray için İskoçya'dan flaş bir iddia geldi. İskoç basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Hibernian formasını giyen Ryan Porteous ile ilgileniyor.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Bu sezon 17 maçta oynayan ve 2 gol atan 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray scout ekibinin Porteous'in ismini teknik heyete verdiği ve kısa süre içinde kulüpler arasında pazarlıkların başlayacağı da iddialar arasında.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Bu sezon 17 maçta oynayan ve 2 gol atan 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray scout ekibinin Porteous'in ismini teknik heyete verdiği ve kısa süre içinde kulüpler arasında pazarlıkların başlayacağı da iddialar arasında.