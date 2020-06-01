Kartal'ın bir süre önce yıllık 850 bin Euro'ya prensip anlaşmasına vardığı Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, ücretinde artış istedi. Bu talebin ardından Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Demokratik Kongolu sol bek ile temasların durma noktasına geldiği öğrenildi. Beşiktaş'ın N'Sakala için belirlenen 850 bin Euro'luk ücrette artışa gitmeyi düşünmediği öğrenildi. N'Sakala'dan zam talebinde geri adım atması bekleniyor
ÇİN'DE ÇOK MUTLUYUM
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca, Çin'de mutlu olduğunu söyledi. Talisca, kulübü Guangzhou ile olan kontratını tamamlamak istediğini söyledi.
MAKETLERE BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş'ın kalan 4 iç saha maçında taraftarların maketlerinin tribünde yer alması için başlattığı kampanya taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. İlk günden 3 bin taraftarın kampanyaya katıldığı öğrenildi.
TEK AMACIM FORMAMA KAVUŞMAK
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki haberler asılsızdır. Tek amacım özlediğim formama kavuşmaktır" dedi. Dorukhan bir süre önce Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan menajeri Necdet Ergezen ile yollarını ayırmış ve Ahmet Bulut'la anlaşmıştı.
ÇİN'DE ÇOK MUTLUYUM
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Talisca, Çin'de mutlu olduğunu söyledi. Talisca, kulübü Guangzhou ile olan kontratını tamamlamak istediğini söyledi.
MAKETLERE BÜYÜK İLGİ
Beşiktaş'ın kalan 4 iç saha maçında taraftarların maketlerinin tribünde yer alması için başlattığı kampanya taraftarlar büyük bir ilgi gösterdi. İlk günden 3 bin taraftarın kampanyaya katıldığı öğrenildi.
TEK AMACIM FORMAMA KAVUŞMAK
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki haberler asılsızdır. Tek amacım özlediğim formama kavuşmaktır" dedi. Dorukhan bir süre önce Beşiktaş yönetimi ile sorun yaşayan menajeri Necdet Ergezen ile yollarını ayırmış ve Ahmet Bulut'la anlaşmıştı.