Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün YouTube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın mali açıdan zor bir dönemde olduğunu belirten Çebi şunları söyledi: "Coronavirüs sürecinde 166 milyon TL'lik kaybımız oldu. Lig seyircisiz biterse gelirlerin %70'i azalacak"
300 MİLYON AÇIK VERİYORUZ
"Kulübün senelik 600 milyon TL geliri, 900 milyon TL gideri var. Geçmişte yapılan kontratlar ve faiz yükü sebebiyle ayda 25 milyon TL açık veriyoruz. Bu zorluklarla kulübü yönetiyoruz"
BORÇ TABLOSU ÜRKÜTÜYOR!
"Göreve geldiğimizde 3.3 milyar TL olan borcumuz 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulabilir, hatta aşabilir. Vereceğimiz mücadele ile bu rakamı daha aşağıya çekmeye gayret edeceğiz"
AVRUPA ENGELİ ORTADAN KALKTI
"Başkan seçildikten sonra 120 milyon TL'lik ödeme yaparak Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılmasının önündeki engeli kaldırdık. Görev süremiz boyunca toplamda 380 milyon TL kaynak yarattık"
TRANSFERDE ACELEMİZ YOK
Beşiktaş Başkanı Çebi, transferde aceleci olmayacaklarını söyledi. Çebi, "Geçmişte acele yapılan transferlerin sıkıntısını yaşıyoruz" dedi.
EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SERGEN YALÇIN
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgü ile bahseden Çebi, "Sergen Yalçın hocamız yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın'ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde on üçüncü sırada olan takımımız şu anda beşinci sırada bulunuyor" İfadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevi bırakacakları yönünde çıkan iddiaların asılsız ve maksatlı bir şekilde ortaya atıldığını söyledi.
300 MİLYON AÇIK VERİYORUZ
"Kulübün senelik 600 milyon TL geliri, 900 milyon TL gideri var. Geçmişte yapılan kontratlar ve faiz yükü sebebiyle ayda 25 milyon TL açık veriyoruz. Bu zorluklarla kulübü yönetiyoruz"
BORÇ TABLOSU ÜRKÜTÜYOR!
"Göreve geldiğimizde 3.3 milyar TL olan borcumuz 2023 yılında 4.1 milyar TL'yi bulabilir, hatta aşabilir. Vereceğimiz mücadele ile bu rakamı daha aşağıya çekmeye gayret edeceğiz"
AVRUPA ENGELİ ORTADAN KALKTI
"Başkan seçildikten sonra 120 milyon TL'lik ödeme yaparak Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılmasının önündeki engeli kaldırdık. Görev süremiz boyunca toplamda 380 milyon TL kaynak yarattık"
TRANSFERDE ACELEMİZ YOK
Beşiktaş Başkanı Çebi, transferde aceleci olmayacaklarını söyledi. Çebi, "Geçmişte acele yapılan transferlerin sıkıntısını yaşıyoruz" dedi.
EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SERGEN YALÇIN
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgü ile bahseden Çebi, "Sergen Yalçın hocamız yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın'ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde on üçüncü sırada olan takımımız şu anda beşinci sırada bulunuyor" İfadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevi bırakacakları yönünde çıkan iddiaların asılsız ve maksatlı bir şekilde ortaya atıldığını söyledi.