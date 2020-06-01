Al Nasr ile Feghouli pazarlığı

Yüksek maaşı ve inişli çıkışlı grafiği nedeniyle Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimler arasında yer aldığı iddia edilen Sofiane Feghouli'ye talip var. Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, Cezayirli yıldız için Galatasaray ile pazarlıklara başladı. Suudi basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Feghouli'nin bonservis ücretini 10 milyon Euro olarak belirlediğini ancak Al Nasr'ın bu fiyatı çok fazla bulduğunu yazdı. Al Nasr'ın Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğünü ve rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim, 7-8 milyon Euro arasında bir rakamı da kabul etmeye hazır. Ancak pazarlıkları sıkı tutarak kazancı artırmanın hesapları yapılıyor. Feghouli bu sezon 30 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.
İSPANYA'DAN BETİS İDDİASI
İspanyol basını, Feghouli'yi isteyen takımlar arasında Betis'in de olduğunu yazdı. Kulübe yakın gazetelere göre Betis henüz teklif yapmadı.30 yaşındaki Feghouli, G.Saray'ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
İSPANYA'DAN BETİS İDDİASI
İspanyol basını, Feghouli'yi isteyen takımlar arasında Betis'in de olduğunu yazdı. Kulübe yakın gazetelere göre Betis henüz teklif yapmadı.30 yaşındaki Feghouli, G.Saray'ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.