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    • Spor
    • 01.06.2020 Gazete
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    ile Feghouli pazarlığı

    Suudi basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Cezayirli futbolcunun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediğini, bu rakamı çok fazla bulan ’ın pazarlık yaptığını yazdı.

    Al Nasr ile Feghouli pazarlığı
    Yüksek maaşı ve inişli çıkışlı grafiği nedeniyle Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimler arasında yer aldığı iddia edilen Sofiane Feghouli'ye talip var. kulübü , Cezayirli yıldız için ile pazarlıklara başladı. Suudi basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Feghouli'nin bonservis ücretini 10 milyon Euro olarak belirlediğini ancak Al Nasr'ın bu fiyatı çok fazla bulduğunu yazdı. Al Nasr'ın Galatasaray ile görüşmelerini sürdürdüğünü ve rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılı yönetim, 7-8 milyon Euro arasında bir rakamı da kabul etmeye hazır. Ancak pazarlıkları sıkı tutarak kazancı artırmanın hesapları yapılıyor. Feghouli bu sezon 30 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.


    İSPANYA'DAN BETİS İDDİASI
    İspanyol basını, Feghouli'yi isteyen takımlar arasında Betis'in de olduğunu yazdı. Kulübe yakın gazetelere göre Betis henüz teklif yapmadı.30 yaşındaki Feghouli, G.Saray'ın son iki şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
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