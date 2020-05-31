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    • Spor
    • 31.05.2020 Gazete
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    ile yola devam edecek

    sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile 1 yıllık yeni kontrat imzaladı. Opsiyonları kullanılan Bilal ve de takımda kaldı.




    Ve Joao Pereira Trabzonspor'da kaldı… Bordo-Mavili kulüp, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 36 yaşındaki sağ bek ile dün 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Pereira ile çok kısa bir görüşmemiz oldu. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Kendisi artık bizden biri" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin de sözleşmelerindeki opsiyonların kullanıldığını ve iki futbolcunun da bir yıl daha Trabzonspor'da kalacağını açıkladı. Fırtına, böylelikle 3 futbolcusuyla nikah tazelemiş oldu.



    PEREİRA YILLIK 500 BİN EURO ALACAK
    KAP bildirimine göre Pereira yıllık 500 bin, Hosseini ise 600 bin Euro alacak. Bilal ise ilk yıl 2 milyon 750 bin, 2. yıl ise 2 milyon TL alacak.



    KASAYI ONA BIRAKACAĞIZ
    Ağaoğlu, Pereira için "Futbolu bıraktıktan sonra kulübün kasasını ona emanet edeceğiz" dedi.

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