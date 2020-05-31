





Ve Joao Pereira Trabzonspor'da kaldı… Bordo-Mavili kulüp, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 36 yaşındaki sağ bek ile dün 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Pereira ile çok kısa bir görüşmemiz oldu. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Kendisi artık bizden biri" açıklamasını yaptı. Ağaoğlu, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin de sözleşmelerindeki opsiyonların kullanıldığını ve iki futbolcunun da bir yıl daha Trabzonspor'da kalacağını açıkladı. Fırtına, böylelikle 3 futbolcusuyla nikah tazelemiş oldu.