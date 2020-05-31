Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çirkin oyun! Şampiyonlar Ligi’nin ’dan alınma çabaları sürüyor

    ’nin coronavirüs salgını bahanesiyle Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının ya da Portekiz’de yapılmasını istemesine yabancı basın da destek verdi.




    Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının virüs endişesi nedeniyle İstanbul'dan alınarak Almanya'ya verilmesi yönünde UEFA'ya talepte bulunmasına yabancı basından destek geldi.



    Dünya basını bu maçların İstanbul'da oynanmayacağı yönünde algı yaratmaya başladı. New York Times UEFA'nın son 16 turundan sonraki maçları tek şehirde ve elemeli şekilde oynamayı planladığını aktarırken finalin de İstanbul'dan alınacağını yazdı.



    Hatta UEFA'nın alternatif olarak Almanya ve Portekiz'i belirlediği de ifade edildi. İngiltere'den METRO da finalin İstanbul'da alınabileceğini yazıp Benfica ve S. Lizbon'un statlarında maçların oynanma ihtimalini belirtti.

    Haberler Spor Çirkin oyun! Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’dan alınma çabaları sürüyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri