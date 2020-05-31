Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının virüs endişesi nedeniyle İstanbul'dan alınarak Almanya'ya verilmesi yönünde UEFA'ya talepte bulunmasına yabancı basından destek geldi.
Dünya basını bu maçların İstanbul'da oynanmayacağı yönünde algı yaratmaya başladı. New York Times UEFA'nın son 16 turundan sonraki maçları tek şehirde ve elemeli şekilde oynamayı planladığını aktarırken finalin de İstanbul'dan alınacağını yazdı.
Hatta UEFA'nın alternatif olarak Almanya ve Portekiz'i belirlediği de ifade edildi. İngiltere'den METRO da finalin İstanbul'da alınabileceğini yazıp Benfica ve S. Lizbon'un statlarında maçların oynanma ihtimalini belirtti.