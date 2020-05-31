



ELNENY'DEN OLUMSUZ YANIT

Elneny'in bu öneriye hayır dediği ve 2 aylık süreçteki maaşını istemekte direttiği öğrenildi. Diğer futbolcuların ise Çebi'ye olumlu ya da olumsuz bir

yanıt vermediği ortaya çıktı.



8 HAFTADA OYNATILMAYACAK

Mısırlı yıldızın 2 aylık süredeki maaşında fedakarlık yapmaması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin kalan 8 haftalık süresinde bu oyuncudan faydalanmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.