Beşiktaş'ta Başkan Çebi karantina sürecinin ardından kolları sıvadı. Oyuncularıyla görüşen Çebi virüs döneminde kulübün maddi gelirlerinden uzak kaldığını anlattı. Ardından virüs sürecindeki iki aylık maaşlarından feragat etmelerini istedi.
ELNENY'DEN OLUMSUZ YANIT
Elneny'in bu öneriye hayır dediği ve 2 aylık süreçteki maaşını istemekte direttiği öğrenildi. Diğer futbolcuların ise Çebi'ye olumlu ya da olumsuz bir
yanıt vermediği ortaya çıktı.
8 HAFTADA OYNATILMAYACAK
Mısırlı yıldızın 2 aylık süredeki maaşında fedakarlık yapmaması durumunda Beşiktaş Yönetimi'nin kalan 8 haftalık süresinde bu oyuncudan faydalanmayı düşünmediği gelen bilgiler arasında.
ADAYLAR MASAYA YATIRILACAK
Ahmet Nur Çebi'nin ayrıca Caner, Atiba ve Gökhan Gönül'le de görüşerek son teklifini yapacağı belirlendi. Başkan Çebi'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da konuşarak transferdeki adayları tek tek masaya yatıracağı öne sürüldü.