Transferle ilgili konuşan Dağlı, ''Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var." açıklamasını yaptı.