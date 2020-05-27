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    • 27.05.2020 20:19
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    Son dakika transfer haberleri... Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi

    , 'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı resmen transfer etti. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. " ifadelerine yer verildi.

    Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

    , 'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı resmen transfer etti.

    Bordo-mavili kulübün transfer hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
    Profesyonel futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın kulübümüze transferi konusunda, Balıkesirspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, dahil 2.000.000.-TL ödenecektir.
    Ayrıca, Balıkesirspor Kulübü'ne;
    - Futbolcunun, ve/veya müsabakalarında toplam 8 gol atması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
    - Futbolcunu, Süper Lig ve/veya UEFA müsabakalarının toplam 15 tanesinde maça ilk 11'de başlaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere (KDV dahil) 300.000.-TL,
    - Futbolcunun, şirketimizle sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Balıkesirspor'a ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın (KDV dahil) yüzde 10'u, ödenecektir."

    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi
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