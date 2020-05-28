



YARIŞ İYİCE KIZIŞTI

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon Euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon Euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.

