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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    Galatasaray : ’ı kaçırmayın!

    Galatasaray , ’nin de istediği Yandaş için yönetime, “Gelecek sezon takımı onun üzerine kuracağım. Elden kaçırmayalım” dedi.



    Cimbom'un transferinde Fenerbahçe ile yarıştığı Sivasporlu Mert Hakan Yandaş için G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den yönetime önemli bir mesaj geldi.



    Terim, yönetime, "Önümüzdeki sezon takımı Mert Hakan'ın üzerine kurmayı planlıyorum. Onu sakın elden kaçırmayalım" uyarısında bulundu.



    YARIŞ İYİCE KIZIŞTI
    Sivasspor'la     sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuya G.Saray yıllık 1.6 milyon Euro, F.Bahçe ise senelik 2 milyon Euro önermişti. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Cimbom'un da fiyat artırabileceği konuşuluyor.
    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Mert Hakan’ı kaçırmayın!
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