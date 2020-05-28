



Efsane geri dönüyor!.. 2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı. Sarı-Laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak.



BU SİSTEM ÇOK BAŞARILI

G.Saray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan F.Bahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.