Efsane geri dönüyor!.. 2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı. Sarı-Laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak.
BU SİSTEM ÇOK BAŞARILI
G.Saray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan F.Bahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.
'YENİ ATEŞLEYİCİ' TUNCAY!
Yeni ekipte Hasan Şaş'ın ateşleyici rolünü Tuncay Şanlı alacak. Aurelio, Ümit Davala gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek.
Volkan Demirel de Fener'in Taffarel'i olacak.
TÜM CAMİA BİRLEŞECEK
Erol Bulut'un ekibinde yer alan Mehmet Yozgatlı da çok büyük bir ihtimalle yuvaya dönecek. F.Bahçe yönetimi bu şekilde tüm camiayı birleştirerek başarıya ulaşmanın planlarını yapıyor.
FENER'İN BEYNİ OLACAK
F.Bahçe taraftarının sevgilisi olan Emre Belözoğlu sezon sonunda jübile yaparak sportif direktör görevini alacak. 40 yaşındaki efsane yıldız artık Fenerbahçe'de futbolun beyni olacak.