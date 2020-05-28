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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    35.2 km hıza ulaştı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'in yıldızı 'in 32. dakikada Dortmundlu Haaland'a karşı attığı depar olay oldu. Ganalı sol bek, maçın ilk yarısında diğer oyunculardan daha fazla sprint atarken (30), bir maçta en yüksek maksimum hıza ulaştı. (35.25 km.)

    Alphonso Davies 35.2 km hıza ulaştı!
    Bayern Münih'in yıldızı 'in 32. dakikada Dortmundlu Haaland'a karşı attığı depar olay oldu. Ganalı sol bek, maçın ilk yarısında diğer oyunculardan daha fazla sprint atarken (30), bir maçta en yüksek maksimum hıza ulaştı. (35.25 km.)

    MORECAMBE'Lİ MBULU HAYATINI KAYBETTİ
    İngiltere 2. Ligi ekibi Morecambe'nin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, İngiliz medyası oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyurdu.

    HAZAL NEHİR EVİNİ PARKURA ÇEVİRDİ
    Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yaparak keyifli bir video hazırladı. Sehpadan koltuğa, kumandadan çalışma masasına atlayan Nehir'in hazırladığı video instagram hesabından izlenebiliyor.

    ALKIŞLANACAK HAREKET
    İspanyol temsilcilerinden , coronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için dün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

    ÇİN'DE BÜYÜK SIKINTI
    Çin kulüpleri yabancı oyuncularına hasret kaldı. Salgın nedeniyle ülkelerinde bulunan yabancı teknik adam ve futbolcular, yasal kısıtlamalardan dolayı ülkeye dönemiyor…

    HEDEFİM DEVLER LİGİ
    Leverkusen'in golcüsü Kai Havertz, "Şu an Leverkusen'de oynuyorum. Hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum ama gelecek sezon hedefim Şampiyonlar Ligi'nde olmak" şeklinde konuştu.

    Haberler Spor Alphonso Davies 35.2 km hıza ulaştı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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