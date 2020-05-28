Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies'in 32. dakikada Dortmundlu Haaland'a karşı attığı depar olay oldu. Ganalı sol bek, maçın ilk yarısında diğer oyunculardan daha fazla sprint atarken (30), bir maçta en yüksek maksimum hıza ulaştı. (35.25 km.)
MORECAMBE'Lİ MBULU HAYATINI KAYBETTİ
İngiltere 2. Ligi ekibi Morecambe'nin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, İngiliz medyası oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyurdu.
HAZAL NEHİR EVİNİ PARKURA ÇEVİRDİ
Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yaparak keyifli bir video hazırladı. Sehpadan koltuğa, kumandadan çalışma masasına atlayan Nehir'in hazırladığı video Red Bull instagram hesabından izlenebiliyor.
ALKIŞLANACAK HAREKET
İspanyol temsilcilerinden Real Madrid, coronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için dün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
ÇİN'DE BÜYÜK SIKINTI
Çin kulüpleri yabancı oyuncularına hasret kaldı. Salgın nedeniyle ülkelerinde bulunan yabancı teknik adam ve futbolcular, yasal kısıtlamalardan dolayı ülkeye dönemiyor…
HEDEFİM DEVLER LİGİ
Leverkusen'in golcüsü Kai Havertz, "Şu an Leverkusen'de oynuyorum. Hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum ama gelecek sezon hedefim Şampiyonlar Ligi'nde olmak" şeklinde konuştu.
MORECAMBE'Lİ MBULU HAYATINI KAYBETTİ
İngiltere 2. Ligi ekibi Morecambe'nin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti. Mbulu'nun vefat nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, İngiliz medyası oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyurdu.
HAZAL NEHİR EVİNİ PARKURA ÇEVİRDİ
Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yaparak keyifli bir video hazırladı. Sehpadan koltuğa, kumandadan çalışma masasına atlayan Nehir'in hazırladığı video Red Bull instagram hesabından izlenebiliyor.
ALKIŞLANACAK HAREKET
İspanyol temsilcilerinden Real Madrid, coronavirüs salgınında hayatını kaybedenler için dün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
ÇİN'DE BÜYÜK SIKINTI
Çin kulüpleri yabancı oyuncularına hasret kaldı. Salgın nedeniyle ülkelerinde bulunan yabancı teknik adam ve futbolcular, yasal kısıtlamalardan dolayı ülkeye dönemiyor…
HEDEFİM DEVLER LİGİ
Leverkusen'in golcüsü Kai Havertz, "Şu an Leverkusen'de oynuyorum. Hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum ama gelecek sezon hedefim Şampiyonlar Ligi'nde olmak" şeklinde konuştu.