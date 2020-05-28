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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    ’ten 'a 1.8 milyon €

    'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı , 25 milyon Euro bonservis bedeli ile 'ye oluyor. Telles’ten G.Saray’ın kasasına 1.8 milyon Euro girecek.

    Telles’ten 1.8 milyon €
    Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı , 25 milyon Euro bonservis bedeli ile 'ye oluyor. Portekiz basını bu transferin büyük oranda bittiğini yazarken, oyuncunun satış sözleşmesi gereği , 18.5 milyon Euro'luk satış kârından %10'luk bir pay alacak. Böylelikle Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına Telles'in PSG'ye satışından 1.8 milyon Euro'luk bir para girişi olacak. Bu para, coronavirüs sürecinde önemli maddi kayıplar yaşayan Aslan'a can suyu olacak.
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