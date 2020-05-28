Galatasaray'ın 2016 yılında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles, 25 milyon Euro bonservis bedeli ile PSG'ye transfer oluyor. Portekiz basını bu transferin büyük oranda bittiğini yazarken, oyuncunun satış sözleşmesi gereği Galatasaray, 18.5 milyon Euro'luk satış kârından %10'luk bir pay alacak. Böylelikle Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına Telles'in PSG'ye satışından 1.8 milyon Euro'luk bir para girişi olacak. Bu para, coronavirüs sürecinde önemli maddi kayıplar yaşayan Aslan'a can suyu olacak.