Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2020 19:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2020 19:01
    ABONE OL

    koronavirüs test sonuçlarını duyurdu!

    'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. 'dan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

    Konyaspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

    'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İttifak Holding A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

    Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

    Haberler Spor Konyaspor koronavirüs test sonuçlarını duyurdu!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri