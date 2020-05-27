Rize’den Traore’ye: Borcumuz yoktur! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Armand Traore'ye borcun bulunmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bir dönem takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan Armand Traore'nin ifadelerinin asılsız olduğu belirtilerek, "Sözleşme karşılıklı anlaşma yöntemiyle feshedilmiş ve kendisine tüm alacakları ödenmiştir" denildi.
RIZA ÇALIMBAY TEMPOYU ARTIRDI
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Temponun yüksek olduğu antrenman çift kale maçla sona erdi.
YUKATEL DENİZLİ'DEN LİG TAKVİMİNE DESTEK
Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını doğru bulduklarını söyledi. Başkan Ali Çetin, "Denizlispor olarak liglerin oynanmasından yanayız. Sıralamada hakettiğimiz yerde değilizl Daha üst sıraları hedeflipyoruz" dedi.
İDOLÜM MUSLERA
BURSASPOR'UN başarılı file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba, idolünün Galatasaraylı Muslera olduğunu söyledi. Çağlar, "Muslera hem saha içinde hem de saha dışında bir rol model" dedi
IBRAHİMOVİC 1 AY YOK
Milan'da önceki gün sakatlanan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ibra'nın aşil tendonunun koptuğu ve uzun bir süre futbol oynayamayacağı iddia edilmişti.
ATAMAN'LA SORUNUM YOK
Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic, koç Ergin Ataman ile aralarında sorun olduğu haberlerini yalanladı. Micic, "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.
RIZA ÇALIMBAY TEMPOYU ARTIRDI
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Temponun yüksek olduğu antrenman çift kale maçla sona erdi.
YUKATEL DENİZLİ'DEN LİG TAKVİMİNE DESTEK
Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını doğru bulduklarını söyledi. Başkan Ali Çetin, "Denizlispor olarak liglerin oynanmasından yanayız. Sıralamada hakettiğimiz yerde değilizl Daha üst sıraları hedeflipyoruz" dedi.
İDOLÜM MUSLERA
BURSASPOR'UN başarılı file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba, idolünün Galatasaraylı Muslera olduğunu söyledi. Çağlar, "Muslera hem saha içinde hem de saha dışında bir rol model" dedi
IBRAHİMOVİC 1 AY YOK
Milan'da önceki gün sakatlanan İbrahimovic'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ibra'nın aşil tendonunun koptuğu ve uzun bir süre futbol oynayamayacağı iddia edilmişti.
ATAMAN'LA SORUNUM YOK
Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic, koç Ergin Ataman ile aralarında sorun olduğu haberlerini yalanladı. Micic, "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.