Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz öneri… Menajerler, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Fraser'i Sarı-Kırmızılı kulübe teklif etti. 26 yaşındaki futbolcunun bonservis sorunu olmaması sebebiyle Galatasaray'ın bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ve sezon sonu Ryan Fraser için kesin kararını vereceği iddia edildi.
Ryan Fraser bu sezon Bournemouth'ta 32 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
Ryan Fraser bu sezon Bournemouth'ta 32 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı.