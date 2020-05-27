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    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
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    'da sürprizi

    Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu , menajerler aracılığıyla ’a önerildi. 26 yaşındaki futbolcunun bonservis sorunu olmaması sebebiyle Galatasaray'ın bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ve sezon sonu Ryan Fraser için kesin kararını vereceği iddia edildi.

    Ryan Fraser sürprizi
    Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz öneri… Menajerler, ekiplerinden Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kanat oyuncusu 'i Sarı-Kırmızılı kulübe teklif etti. 26 yaşındaki futbolcunun bonservis sorunu olmaması sebebiyle 'ın bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ve sezon sonu Ryan Fraser için kesin kararını vereceği iddia edildi.

    Ryan Fraser bu sezon Bournemouth'ta 32 maçta 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
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