Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı. Fenerbahçe, ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'la yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
YILLIK 2 MİLYON EURO'YA GELİYOR
F.Bahçe'nin Mert Hakan'a 1.8 milyon Euro maaş, 4 yıl sözleşme ve 800 bin Euro imza parası teklif ettiği öğrenildi. Böylece toplam teklif Türk Lirası olarak yaklaşık 60 milyona ulaştı.
ARADAKİ FARK 1.6 MİLYON EURO
Daha önce "Galatasaray'a söz verdim" diyen Sivassporlu futbolcunun son teklif sonrası kafasının karıştığı öğrenildi. Çünkü iki teklif arasında 1.6 milyon Euro'luk büyük bir fark oluştu.
CİMBOM ŞİMDİ NE YAPACAK?
Transferde bir adım öne geçen Fenerbahçe şimdi gelişmeleri izlemeye başladı. Galatasaray'ın Mert Hakan'a yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.