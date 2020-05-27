



Herkesin "Galatasaray'a gidecek" dediği Mert Hakan Yandaş'ın transferi yeni bir boyut kazandı. Fenerbahçe, ocak ayında Sarı-Kırmızılılar'la yıllık 1.6 milyon Euro'ya prensipte anlaşan yıldız futbolcuya müthiş bir teklif yaptı. Kanarya 4 yıl için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.