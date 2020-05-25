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    • 25.05.2020 10:57
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    Son dakika i | Premier Lig ekibinden hamlesi

    'nin sezon başında Ankaragücü'nden transfer ederek kaleyi emanet ettiği , Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce birçok İngiliz ekibiyle adı anılan genç file bekçisi için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

    Premier Lig ekibinden Altay Bayındır hamlesi

    Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır, gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

    Genç eldiven, bu başarısı sonrasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini iyiden iyiye çekerken, examinerlive.co.uk adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı. Fotomaç'ın derlediği haberde transfere ilişkin bilgiler yer aldı.

    Ada ekibi Sheffield United'ın, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı duyurulan haberin detayları şu şekilde;
    "Dean Henderson'un geleceği henüz bilinmiyor. Sheffield United, Henderson'u gelecek sezon takıma getiremedikleri takdirde, yerine önemli bir ismi istiyor.

    Wilder (Sheffield teknik direktörü) daha önce Fenerbahçe'yi izledi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Henderson, Sheffield'a dönmemesi halinde dümen Altay Bayındır'a kırılacak.

    Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin genç ve A Milli Takımlarında forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor."

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