



Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah-Beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.