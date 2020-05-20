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    • Spor
    • 20.05.2020 Gazete
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    ’dan virüse çifte pençe

    ’da futbolcuların, teknik heyet ve çalışanların Covid-19 testi negatif çıktı. Bu gelişmeden sonra takımın kampa alınacağı öğrenildi. Başkan Çebi’nin de çekilen akciğer tomografisi temiz çıktı.

    Kartal’dan virüse çifte pençe
    Beşiktaş'ta sevindirici gelişme… Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" dendi. Bu arada Başkanı 'den de sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi temiz çıktı. Açıklanan bu sonuçlardan sonra futbolcuların bayram sonuna kadar Ümraniye 'nde kampa alınması bekleniyor.
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