Kartal’dan virüse çifte pençe

Beşiktaş'ta sevindirici gelişme… Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" dendi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den de sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Çebi'nin çekilen akciğer tomografisi temiz çıktı. Açıklanan bu sonuçlardan sonra futbolcuların bayram sonuna kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa alınması bekleniyor.