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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    Lacazatte uyuşturucu kullanırken görüntülendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız golcü 'in "" isimli uyuşturucu kullanırken çekilen yeni görüntüleri İngiliz medyasında yayınlandı. 'yı ayağa kaldırdı. Daha önce Arsenalli futbolcular , Kolasinac, Guendouzi ve Aubameyang ile benzer görüntüleri basına sızmıştı.

    Lacazatte uyuşturucu kullanırken görüntülendi
    Arsenal'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız golcü 'in "" isimli uyuşturucu kullanırken çekilen yeni görüntüleri İngiliz medyasında yayınlandı. 'yı ayağa kaldırdı. Daha önce li futbolcular , Kolasinac, Guendouzi ve Aubameyang ile benzer görüntüleri basına sızmıştı.

    CHELSEA'NİN GENÇ YILDIZI HUDSON-ODOİ TUTUKLANDI
    İngiltere'de coronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Hudson-Odoi, hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti. Odoi'nin 'daki evine bir mankeni çağırdığı öğrenildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıklarının ifadesine göre Odoi de polis tarafından tutuklandı.

    COVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN YARDIM MAÇI DÜZENLEYECEK
    FIFA, covid-19 salgını ile mücadele kapsamında para toplamak için yardım maçı düzenleyerek virüs tedavisinin, tanısının ve aşısının geliştirilmesine ve dünya genelinde adil erişiminin sağlanmasına destek olacağını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

    REKORA ÇOK YAKLAŞTI
    Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski bu sezon çıktığı 34. maçında 40 gol barajına ulaştı. Polonyalı star, 4 gol daha atarsa Bavyera ekibindeki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

    AYAKKABISI SERVET
    NBA'nin efsane isimlerinden olan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu. Böylece beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

    ERZURUM 'OH' ÇEKTİ
    Erzurum'da 13 Mayıs'taki Covid- 19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin dün yapılan ikinci testleri negatif çıktı... spor'daki 11 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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