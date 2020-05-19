Lacazatte uyuşturucu kullanırken görüntülendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Arsenal'de forma giyen 29 yaşındaki Fransız golcü Alexandre Lacazatte'in "Nitroz Oksit" isimli uyuşturucu kullanırken çekilen yeni görüntüleri İngiliz medyasında yayınlandı. Görüntüler Ada'yı ayağa kaldırdı. Daha önce Arsenalli futbolcular Mesut Özil, Kolasinac, Guendouzi ve Aubameyang ile benzer görüntüleri basına sızmıştı.
CHELSEA'NİN GENÇ YILDIZI HUDSON-ODOİ TUTUKLANDI
İngiltere'de coronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti. Odoi'nin Londra'daki evine bir mankeni çağırdığı öğrenildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıklarının ifadesine göre Odoi de polis tarafından tutuklandı.
COVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN YARDIM MAÇI DÜZENLEYECEK
FIFA, covid-19 salgını ile mücadele kapsamında para toplamak için yardım maçı düzenleyerek virüs tedavisinin, tanısının ve aşısının geliştirilmesine ve dünya genelinde adil erişiminin sağlanmasına destek olacağını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.
REKORA ÇOK YAKLAŞTI
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski bu sezon çıktığı 34. maçında 40 gol barajına ulaştı. Polonyalı star, 4 gol daha atarsa Bavyera ekibindeki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.
AYAKKABISI SERVET
NBA'nin efsane isimlerinden olan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu. Böylece beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.
ERZURUM 'OH' ÇEKTİ
Erzurum'da 13 Mayıs'taki Covid- 19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin dün yapılan ikinci testleri negatif çıktı... Erzurumspor'daki 11 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
CHELSEA'NİN GENÇ YILDIZI HUDSON-ODOİ TUTUKLANDI
İngiltere'de coronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Hudson-Odoi, İngiltere hükümeti tarafından getirilen koruyucu önlemleri ihlal etti. Odoi'nin Londra'daki evine bir mankeni çağırdığı öğrenildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıklarının ifadesine göre Odoi de polis tarafından tutuklandı.
COVİD-19 İLE MÜCADELE İÇİN YARDIM MAÇI DÜZENLEYECEK
FIFA, covid-19 salgını ile mücadele kapsamında para toplamak için yardım maçı düzenleyerek virüs tedavisinin, tanısının ve aşısının geliştirilmesine ve dünya genelinde adil erişiminin sağlanmasına destek olacağını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, maçın yeri, tarihi, oyuncuları ve formatının yakın bir tarihte duyurulacağı belirtildi.
REKORA ÇOK YAKLAŞTI
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski bu sezon çıktığı 34. maçında 40 gol barajına ulaştı. Polonyalı star, 4 gol daha atarsa Bavyera ekibindeki en skorer sezonunu geçirmiş olacak.
AYAKKABISI SERVET
NBA'nin efsane isimlerinden olan Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu. Böylece beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.
ERZURUM 'OH' ÇEKTİ
Erzurum'da 13 Mayıs'taki Covid- 19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin dün yapılan ikinci testleri negatif çıktı... Erzurumspor'daki 11 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacak.