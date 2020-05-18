Spor Dünyası’nda corona günlüğü







Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



CANER ERKİN

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu çocuğuyla çekildiği fotoğrafı "Canım kızım" notuyla paylaştı.

