Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
CANER ERKİN
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu çocuğuyla çekildiği fotoğrafı "Canım kızım" notuyla paylaştı.
IŞIL ALBEN
G.Saray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı evde yaptığı çalışmalarla formunu koruyor.
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan da eşiyle olan fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.
AYTAÇ KARA
Kasımpaşa'nın yıldız ismi idman sonrası soğuk suyun altına girerek ferahlamayı tercih etti.
BERKE ÖZER
F.Bahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, evde kaldığı süre içinde resme merak sarmış durumda.
BABEL
Bonservisi Galatasaray'da olan Babel de sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor.