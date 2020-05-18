Leicester City’nin de gözü Uğurcan’da

İngiliz basınında çıkan haberlerde Leicester'ın Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı iddia edildi… Trabzonspor cephesi de başarılı file bekçisini rekor bir bedelle Avrupa'ya göndermek istiyor… İngiliz ekiplerinden Liverpool ve Tottenham da Uğurcan'ın peşinde…
ROBERTO CARLOS BENİ R.MADRİD'E ÖNERDİ!
Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, "F.Bahçe ile oynadığımız maçtan sonra Roberto Carlos, Real Madrid'e beni önermiş. Real Madrid, beni 5 aylığına kiralık istemiş ama olmadı. Trabzonspor'da mutluydum" şeklinde konuştu.
GENÇ OYUNCULAR SINIFI GEÇTİ
Fırtına'da A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor. Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Sefa Kınalı ve Atakan Gündüz çalışma tempolarıyla geleceğe göz kırpıyor.
ROBERTO CARLOS BENİ R.MADRİD'E ÖNERDİ!
Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, "F.Bahçe ile oynadığımız maçtan sonra Roberto Carlos, Real Madrid'e beni önermiş. Real Madrid, beni 5 aylığına kiralık istemiş ama olmadı. Trabzonspor'da mutluydum" şeklinde konuştu.
GENÇ OYUNCULAR SINIFI GEÇTİ
Fırtına'da A takımla antrenmanlara çıkan genç oyuncular performansları ile göz dolduruyor. Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Sefa Kınalı ve Atakan Gündüz çalışma tempolarıyla geleceğe göz kırpıyor.