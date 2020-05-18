Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de ismi ön plana çıkan Erol Bulut, Instagram'da gazeteci Haldun Domaç'ın sorularını yanıtladı. Başarılı hoca, Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı, "Türkiye'yi bilen, aç, cesur, 40-50 yaş arası, disiplinli bir teknik adam bakıyoruz" açıklaması için, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur" ifadesini kullandı. Erol Bulut ayrıca, "Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" diye konuştu.
GELEN TEKLİFLERE BAKACAĞIM
Erol Bulut, "Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım" dedi.
GELEN TEKLİFLERE BAKACAĞIM
Erol Bulut, "Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım" dedi.