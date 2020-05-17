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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    Taraftarın 'lı' demesi mutlu ediyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'te, 'nın plaka kodu da olan 44 numaralı formayı giyen Simon, taraftarların kendisine 'Malatyalı' diye hitap etmesinden oldukça mutlu. Hırvat yıldız, "Malatya'dan çok sayıda hediye de alıyorum. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

    Taraftarın 'Malatyalı' demesi mutlu ediyor
    Anadolu Efes'te, 'nın plaka kodu da olan 44 numaralı formayı giyen Simon, taraftarların kendisine 'Malatyalı' diye hitap etmesinden oldukça mutlu. Hırvat yıldız, "Malatya'dan çok sayıda hediye de alıyorum. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim" diye konuştu.



    BABAMIN ASTIMI VAR VİRÜSE YAKALANMAMALIYIM
    İngiltere Ligi ekibi 'nin yıldızı Tammy Abraham, "Güvenliyse a geri dönelim ancak değilse beklemek zorundayız... Babamın astımı var ve eğer ligler başladıktan sonra ben bu virüsü kapıp eve getirirsem bu yaşanabilecek en kötü şey olur. İhtiyacım olan son şey virüse yakalanmak" şeklinde konuştu.

    'TE KULÜPLER MAÇLARA BAŞLAMAK İSTİYOR
    İsveç 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SEF, virüs endişesiyle futbol maçlarının oynanmasına yeşil ışık yakmayan sağlık bakanlığına çağrıda bulundu. SEF, "Alışveriş merkezleri ve lokantaların, yönergelere uymak koşuluyla açılmasına izin veriliyor. Fakat boş tribünlere karşı 11'e 11 futbol oynanamıyor" ifadeleri kullanıldı.

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