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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    'den alkışlık hareket! İhtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı

    ekiplerinden 'in formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu , ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı. Bu hareketi alkış topladı.



    İngiltere     Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen Mesut Özil'den örnek bir yardım geldi. Adı Fenerbahçe'yle de anılan yıldız futbolcu ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay aracılığıyla bağış yaptı.



    Özil yaptığı bağış ile sadece Somali'de ihtiyacı olan 90 bin insanın ihtiyacını karşılamakta kalmadı, Suriye ve Türkiye'deki mülteci kamplarına da destek vermiş oldu.



    Ayrıca bu bağışla Türkiye'de 16 Aş Evi'nin de ihtiyaçları giderildi. Mesut Özil bilindiği üzere son olarak Hindistan'da yüzlerce çocuğu Alman doktorlar tarafından ameliyat ettirerek büyük takdir almıştı...



    Türk Kızılay'ı Ankara Şubesi, yıldız futbolu Mesut Özil'in bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

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