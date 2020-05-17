Başkan Ali Koç'un teknik direktör kriterleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamanın ardından Bjelica ile Erol Bulut arasındaki rekabette Türk teknik adamın bir adım öne çıktığı ifade ediliyor.
Genç, çalışkan, başarıya aç olma gibi ortak kriterlerin dışında Süper Ligi iyi tanımak, takım içindeki rekabeti sağlayabilmek, birden fazla ve değişken taktik anlayışa sahip olmak kriterlerine bakıldığında Erol Bulut, Bjelica'nın önüne geçmiş durumda.
Erol Bulut takım içindeki rekabeti sağlayan bir hoca olduğu gibi futbolcularıyla olan iletişimi de her zaman iyi oldu.
TAKTİĞİ KADRO YAPISI BELİRLİYOR
Erol Bulut tek bir taktiğe bağlı bir hoca değil. Malatya'nın başında defansif, Alanyaspor'da ise çok daha ofansif bir kurgu ile takımını sahaya sürdü.