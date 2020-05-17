Bu sezon gösterdiği mükemmel performansla Premier Lig'de yılın en iyi 11'ine girmeyi başaran Çağlar Söyüncü dev kulüpleri peşine takmış durumda…
İngiliz basını, Barcelona'nın milli futbolcumuzu yeni sezonda kadrosuna katmak istediğini, Leicester City'nin belirlediği bonservis ücretinin ise 55 milyon Euro olduğunu yazdı.
Leicester City yönetiminin Çağlar'la yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtilirken, "Barcelona dışında birçok kulüp de Çağlar'ı yakın takipte" ifadesi kullanıldı.
35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Çağlar bu sezon Leicester City'nin değişilmez ismi olurken tam 35 maçta forma giydi.