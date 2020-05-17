1981-1982 Sezonu öncesi basketbolda iddialı takımların tümü yabancı basketbolcu transfer ediyordu. Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Nur Germen, Dawkins'in transferini ilan ettiği açıklamada "Yabancı akımına biz de uyduk" deyip bir anlamda rakipleriyle mücadele edebilmek için, çok da gönüllü olmadan getirdiklerini söylemişti. OYSA o dönemde basketbolun zirvesi olan NBA'den hem de 24 yaşında bir oyuncunun gelmesi büyük bir sansasyondu. Aslında Dawkins, Fransa'nın Nice takımına gelmiş ancak anlaşamamıştı. Ülkesine dönmek üzereyken son anda İstanbul'a getirilmişti. Dawkins'in değeri ancak parkeye adım attığında anlaşılacaktı. Paul Lamar Dawkins, 10 Haziran 1957'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Micgihan eyaletinde bulunan Saginaw şehrinde doğdu. Basketbolcu olarak parlaması 13 sayı ve 11 ribaunt ortalamasıyla oynadığı Saginaw Lisesi'nde başladı. 1975'te başladığı Northern İllionis Üniversitesi'nde okuduğu dört yıl boyunca, kolej liginde giderek artan bir performans sergiledi. Son üç yılında Orta Amerika Bölgesi'nde üç kez en iyi beşe alındı ve bir kez de en iyi oyuncu seçildi. Mezun olduğunda kaydettiği 1749 sayıyla üniversite rekoru kırmıştı.
79'DA PROFESYONEL OLDU
Üniversitede seyirciler ona "Doctor D." Lakabıyla anıyordu. Doktor lakabı daha önce Amerikan basketbolunun büyük ismi Julius Erwing'e "Doctor J." Olarak takılmıştı. Erwing'in efsane olmasının nedeni basketbolu yerde oynanan oyundan, havada oynanan oyuna çevirmesiydi. Boyu 2,00 metre gibi basketbol için fazla uzun olmamasına rağmen çember üstünde yaptığı hareketler ve smaçlarla bugünkü basketbolu başlatan isimdir. Dawkins de 1,96'lık boyuna rağmen olağanüstü sıçraması, smaçları ve basketbolu yüksekten oynamasıyla dikkat çekmişti. 1979'DA NBA'nin en iddialı takımlarından Utah Jazz tarafından draft edilerek profesyonel basketbola geçti. NBA'de çaylak olarak adlandırılan ilk sezonunda Maraviç ve Dantley gibi dönemin yıldızlarıyla birlikte 57 kez forma giymesi büyük başarıydı. Üstelik Portland Trazil Blazers'a karşı attığı 30 sayı Utah Jazz oyuncuları arasında sezon rekoruydu. Dawkins sezonu 5,5 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamasıyla kapadı. Ertesi sezon diz sakatlığı yaşayınca NBA'in bir alt ligi olan Continental Basketball Association takımı Anchorage'e gitti. Dawkins, Galatasaray'da daha sezon başlamadan antrenmanlarda sergilediği oyunla sarı-kırmızılı camiayı şaşırtmıştı. Çok yumuşak bir stili vardı, solaktı ve sıçrayarak yaptığı atışlarda durdurulamıyordu.
FANİLA MODASI BAŞLATTI
O yılların çok kuvvetli müessese takımlarıyla yarışan Galatasaray'ın 2 şampiyonluğunda Dawkins'in büyük payı vardır. Yabancı sınırlaması yüzünden Türk vatandaşı da olan Dawkins'in en büyük şansızlığı oynadığı dönemde henüz 3 sayılık atışların olmamasıydı. Olsaydı mesafe tanımaksızın attığı şutlarla 3'lük atışların da yıldızı olurdu. Galatasaray'da oynadığı sekiz sezonda 31 sayı ortalaması ve bazı maçlarda 40'ı aşan sayılarını değerlendirirken bu skorların içinde 3 sayının olmadığını unutmamak gerekir. O yıllarda spor salonları soğuk olduğu için Dawkins formasının altına fanila giyerdi. Bu bile gençler arasında moda olmuştu. BIR gece hastalandığında takım arkadaşı Mehmet Altıoklar sabaha kadar başında bekleyince, "bir oğlum olursa ona Mehmet adını vereceğim" demişti. Öyle de yaptı ne yazık ki 1984 doğumlu oğlu Mehmet henüz 24 yaşındayken kansere yenik düştü. Dawkins 1991'de Northern Illionis Üniversitesi tarafından mezun olan ünlü sporcular listesine ve 2002'de de doğduğu büyüdüğü şehir olan Saginaw tarafından, şehrin onur listesine alınarak ödüllendirildi.
Dawkins 25 Mart 2019'da, 61 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde hayata gözlerini yumdu.
ADINI MEHMET KOYDU AMA 24'ÜNDE KAYBETTİ
Hastalandığında takım arkadaşı Mehmet Altıoklar sabaha kadar başında bekleyince, "Bir oğlum olursa ona Mehmet adını vereceğim" demişti. Öyle de yaptı ne yazık ki Mehmet 24 yaşındayken kansere yenik düştü.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /30
79'DA PROFESYONEL OLDU
Üniversitede seyirciler ona "Doctor D." Lakabıyla anıyordu. Doktor lakabı daha önce Amerikan basketbolunun büyük ismi Julius Erwing'e "Doctor J." Olarak takılmıştı. Erwing'in efsane olmasının nedeni basketbolu yerde oynanan oyundan, havada oynanan oyuna çevirmesiydi. Boyu 2,00 metre gibi basketbol için fazla uzun olmamasına rağmen çember üstünde yaptığı hareketler ve smaçlarla bugünkü basketbolu başlatan isimdir. Dawkins de 1,96'lık boyuna rağmen olağanüstü sıçraması, smaçları ve basketbolu yüksekten oynamasıyla dikkat çekmişti. 1979'DA NBA'nin en iddialı takımlarından Utah Jazz tarafından draft edilerek profesyonel basketbola geçti. NBA'de çaylak olarak adlandırılan ilk sezonunda Maraviç ve Dantley gibi dönemin yıldızlarıyla birlikte 57 kez forma giymesi büyük başarıydı. Üstelik Portland Trazil Blazers'a karşı attığı 30 sayı Utah Jazz oyuncuları arasında sezon rekoruydu. Dawkins sezonu 5,5 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamasıyla kapadı. Ertesi sezon diz sakatlığı yaşayınca NBA'in bir alt ligi olan Continental Basketball Association takımı Anchorage'e gitti. Dawkins, Galatasaray'da daha sezon başlamadan antrenmanlarda sergilediği oyunla sarı-kırmızılı camiayı şaşırtmıştı. Çok yumuşak bir stili vardı, solaktı ve sıçrayarak yaptığı atışlarda durdurulamıyordu.
FANİLA MODASI BAŞLATTI
O yılların çok kuvvetli müessese takımlarıyla yarışan Galatasaray'ın 2 şampiyonluğunda Dawkins'in büyük payı vardır. Yabancı sınırlaması yüzünden Türk vatandaşı da olan Dawkins'in en büyük şansızlığı oynadığı dönemde henüz 3 sayılık atışların olmamasıydı. Olsaydı mesafe tanımaksızın attığı şutlarla 3'lük atışların da yıldızı olurdu. Galatasaray'da oynadığı sekiz sezonda 31 sayı ortalaması ve bazı maçlarda 40'ı aşan sayılarını değerlendirirken bu skorların içinde 3 sayının olmadığını unutmamak gerekir. O yıllarda spor salonları soğuk olduğu için Dawkins formasının altına fanila giyerdi. Bu bile gençler arasında moda olmuştu. BIR gece hastalandığında takım arkadaşı Mehmet Altıoklar sabaha kadar başında bekleyince, "bir oğlum olursa ona Mehmet adını vereceğim" demişti. Öyle de yaptı ne yazık ki 1984 doğumlu oğlu Mehmet henüz 24 yaşındayken kansere yenik düştü. Dawkins 1991'de Northern Illionis Üniversitesi tarafından mezun olan ünlü sporcular listesine ve 2002'de de doğduğu büyüdüğü şehir olan Saginaw tarafından, şehrin onur listesine alınarak ödüllendirildi.
Dawkins 25 Mart 2019'da, 61 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde hayata gözlerini yumdu.
ADINI MEHMET KOYDU AMA 24'ÜNDE KAYBETTİ
Hastalandığında takım arkadaşı Mehmet Altıoklar sabaha kadar başında bekleyince, "Bir oğlum olursa ona Mehmet adını vereceğim" demişti. Öyle de yaptı ne yazık ki Mehmet 24 yaşındayken kansere yenik düştü.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /30