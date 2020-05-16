Basketbolun en üst düzey ligi olan kısaca NBA denen yani Amerikan Ulusal Basketbol liginde oynayan ilk Türk basketbolcu olmak Mirsad Türkcan isminin efsane olmasında yeter bile, ama kuşkusuz Mirsad bu başarının çok daha ötesinde bir sporcuydu. MIRSAD Türkcan, 7 Haziran 1976'da, geçmişin birleşik Yugoslavya'sında, şu anda Sırbistan sınırları içinde olan Yeni Pazar'da ikisi de tıp doktoru olan Boşnak bir çiftin 2. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ismi Mirsad Jahovic'tir. Oktay Mahmudi'nin çabasıyla 14 yaşındayken Efes Pilsen'e geldi. Oktay Mahmudi de eski Yugoslavya sınırları içinde olan Üsküp'te doğmuş, 21 yaşında Türkiye'ye gelmişti. Mahmudi bu yüzden o toprakları ve oradaki basketbolcuları yakından tanıyordu. Mirsad'ın yeteneğini görmüş ve yardımcı Koç olarak çalıştığı Efes Pilsen'in alt yapısına almıştı. Uzun oyuncu sıkıntısı çeken Türk basketbolu 2,06'lık bu genç yeteneğin kariyerinin nasıl ilerleyeceği konusunda merak içindeydi.



HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir yıl genç takımda oynadıktan sonra A takıma alındı. 1994'te yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda "En iyi Genç Basketbolcu" ve "En İyi Ribaundçu" seçildi. 1995'te daha 19 yaşındayken A Milli Takım'da oynamaya başladı. Soyadını değiştirmesi ve ay-yıldızlı formayı giymesi fanatik Sırp milliyetçilerini çok kızdırdı. Yeni Bosna'da ailesinin yaşadığı eve silahlı saldırı oldu, neyse ki ailesi yara almadan kurtuldu. Mirsad'ın A Milli takımdaki başarılı oyunu NBA'nin de dikkatini çekti. İlk olarak 1995'te Milwauke Bucks tarafından istendi ama olmadı. 1997'de yapılan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi ribaundçusu seçilmesi kariyerinde çok önemli bir sıçrama oldu. Mirsad'ın en büyük hayali NBA'de oynamaktı. 1997'de Chiago Bulls'un kamppına katılmak için milli takımdan izin alarak Amerika'ya gitti ama kampa katılamadı. Amerika rüyası nihayet bir yıl sonra gerçek oldu. Houston Rockets'ın Kanada'da yapılan seçmelere katıldı ve basketbol terimiyle draft edildi yani seçildi.







22 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ

Amerikalı gazeteciler kendisine "Jahovic mi yoksa Türkcan soyadıyla mı oynayacağını" sorunca "Ben Müslümanım ve Türküm. Türkcan soyadıyla oynayacağım" dedi. 14 Yaşında geldiği Türkiye'ye 22 yaşında veda etti ve Amerika'ya gitti. Ne var ki yaşanan boykot yüzünden oynayamadı ve o da Efes Pilsen'e geri döndü. Kısa bir süre sonra New York Knicks, Mirsad'ın haklarını satın aldı. Mirsad o sezon yaşadığı sakatlık ve takıma geç katıldığı için forma şansı bulamadı. Ertesi sezon Knicks'te birkaç dakikalık fırsatlar dışında forma şansı bulamayınca sezen ortasında kendi isteğiyle Milwauke Bucks'a transfer oldu. Eskisine göre daha fazla süre bulsa da bir türlü takımın direkt oyuncusu olamadı. Sezon sonunda Efes Pilsen'e geri döndü. Macera bitti denirken Efes'in kendisini kadro dışı bırakması nedeniyle bu kez önce Paris Basket Racing'e, oradan CSKA Moskova'ya ve son olarak da İtalya'nın Siena takımına geçti. Bu takımlarda birer yıl oynamış ve çok da iyi performans sergilemişti. Örneğin İtalya'da bir ve Eurolig'de de iki kez en iyi ribaundçu seçilmişti.



2003'TE CSKA

Moskova'ya geri döndü ve iki sezon daha Rusya'da oynadı. İkinci sezonunda Rusya Ligi'nin en iyi ribauntçusu seçildi. 2005'te Ülkerspor'la yurda geri döndü. 2006'da 6 sezon formasını giyeceği Fenerbahçe'ye transfer oldu ve basketbol hayatını da bir jübileyle Fenerbahçe'de bitirdi. Fenerbahçe'yi basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşıyan Obrodovic "Gelmemde yakın ilişki içinde olduğum Mirsad'ın büyük payı var" demişti. Obrodoviç takımın koçu olarak tarihi başarılara imza atarken, takımın menajeri Mirsad Türkcan'ın da azımsanmayacak katkısı oldu.







BEN MÜSLÜMANIM VE TÜRKCAN SOYADIYLA OYNAYACAĞIM

Amerİkalı gazeteciler kendisine "Jahovic mi yoksa Türkcan soyadıyla mı oynayacağını" sorunca "Ben Müslümanım ve Türküm. Türkcan soyadıyla oynayacağım" dedi. 14 yaşında geldiği Türkiye'ye 22 yaşında veda etti ve Amerika'ya gitti. Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan taşıyan Obradovic "Gelmemde yakın ilişki içinde olduğum Mirsad'ın büyük payı var" demişti.



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