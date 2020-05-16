



BULUT&BJELICA KESİN FAVORİ

Tüm bu açıklamaların ardından Erol Bulut ile Nenad Bjelica'nın ismi kriterlere tam olarak oturmuş durumda. Bu iki isim favori olarak öne çıktı. Ancak Dalic ile Niko Kovaç'ın da adaylardan olduğu artık kesin gibi.



HOCA İÇİN ACELEMİZ YOK

Hoca konusunda hata yapmak istemediklerini ifade eden Koç, "Bu sezona hoca yetiştireceğiz diye önümüzdeki sezonu heba etmeyiz. Teknik direktör için acelemiz yok" dedi.