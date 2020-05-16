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    • Spor
    • 16.05.2020 Gazete
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    yeni hocasını arıyor! Listede , Bjelica, Dalic ve Kovac var...

    Başkanı “Genç, cesur ve başarıya aç bir hoca istiyoruz. 3-4 hoca ile görüşüyoruz” dedi. ve Bjelica isimleri ön plana çıktı. Dalic ve Kovac da adaylar arasında.




    Dün     online olarak gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. 3-4 teknik direktör adayı ile görüştüklerini belirten Koç, "Yeni teknik direktörümüz, 40-50 yaşlarında, cesur, başarıya aç, takımdaki rekabet ortamını sağlayacak birisi olmalı" dedi.



    ZLATKO DALİC TAMAMDI AMA
    Başkan Koç ilk görüştükleri teknik adamla anlaşma sağladıklarını ancak EURO 2020'nin ertelenmesinin imzayı engellediğini söyledi. Bu ismin Hırvatistan'ı çalıştıran Zlatko Dalic olduğu öğrenildi.



    BULUT&BJELICA KESİN FAVORİ
    Tüm bu açıklamaların ardından Erol Bulut ile Nenad Bjelica'nın ismi kriterlere tam olarak oturmuş durumda. Bu iki isim favori olarak öne çıktı. Ancak Dalic ile Niko Kovaç'ın da adaylardan olduğu artık kesin gibi.

    HOCA İÇİN ACELEMİZ YOK
    Hoca konusunda hata yapmak istemediklerini ifade eden Koç, "Bu sezona hoca yetiştireceğiz diye önümüzdeki sezonu heba etmeyiz. Teknik direktör için acelemiz yok" dedi.



    OBRADOVIC İSTERSE KALIR
    Basketbol takımındaki spekülasyonlarla ilgili de konuşan Başkan Koç, "Burası Obradovic'in evidir ve o istediği sürece Fenerbahçe'de kalacaktır" ifadesini kullandı.



    KOÇ'TAN GÖNÜL'E AÇIK KAPI
    Fenerbahçe Divan Kurulu'nda dün ilginç bir an yaşandı. Başkan Ali Koç'un kendisine yöneltilen Gökhan Gönül ile ilgili bir soruya verdiği cevap son derece dikkat çekiciydi. Bir kongre üyesinin "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde karşılık verdi ve milli futbolcuya açık kapı bıraktı.



    Coronavirüs salgını Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısını engelleyemedi. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıya evinden katıldı.

    BİR ORKESTRAMIZ EKSİK KALMIŞTI!
    Bir Divan Kurulu üyesinin "F.Bahçe'nin flarmoni ve oda orkestrası olmalıdır" şeklindeki tavsiyesine Başkan Koç, "Bir orkestramız eksikti" cevabını verdi.

    Haberler Spor Fenerbahçe yeni hocasını arıyor! Listede Erol Bulut, Bjelica, Dalic ve Kovac var...
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