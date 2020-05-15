Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.
23 yaşındaki stoper bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde bulunuyordu. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu da elinde tutarak başarılı stoperi 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.
Mert Çetin, geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncu Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.