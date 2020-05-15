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    • Spor
    • 15.05.2020 Gazete
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    savaşında 1 adım önde

    ’ın da devrede olduğu stoper ’i bitirmek üzere. Sarı-Lacivertli kurmaylar Roma ile prensipte anlaştı. Mert Çetin, geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncu 'nden Roma'ya olmuştu.



    Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.



    23 yaşındaki stoper bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde bulunuyordu. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu da elinde tutarak başarılı stoperi 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor.



    Mert Çetin, geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak oyuncu Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.

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