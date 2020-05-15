Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gündeme ait çok önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca kolay bir süreçten geçmediklerini söyleyerek, "Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Oynanmaması belki en son istek. Ancak oynayacaksak da doğru zamanda maksimum tedbirle oynamak şart" ifadesini kullandı.
İNŞALLAH BİR ŞEY ÇIKMAZ
Terim, yeni test yaptıklarını söyleyerek, "Sonuçlarını bilmiyoruz. İnşallah bir şey çıkmaz" dedi.
İNŞALLAH BİR ŞEY ÇIKMAZ
Terim, yeni test yaptıklarını söyleyerek, "Sonuçlarını bilmiyoruz. İnşallah bir şey çıkmaz" dedi.