TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'da büyük bir panik yaşanıyor. Takımda 4'ü futbolcu 11 kişinin testlerinin pozitif çıkması şok etkisi yarattı. Durumları şüpheli olan 12 kişinin dün yapılan testlerinin negatif olması bir nebze de olsa yüreklere su serpti. Tesisler kapatılırken 60 kişinin karantinaya alındığı açıklandı. Çok dramatik bir olay yaşadıklarını söyleyen Başkan Hüseyin Üneş, "Bir futbolcumuz yeni baba oldu ve yakın zamanda çocuğuyla iletişim kurmuş. Bir tanesi de birkaç gün sonra baba olacak. Liglerin geleceğiyle ilgili onların düşüncelerinin de alınması gerekiyor" dedi. Üneş, "Şimdi 3. testler yapılacak. Konuyu vakit geçirmeden TFF'ye ilettik" diye konuştu.
83 KİŞİYE TEST YAPILDI
Erzurumspor'da 83 kişiye yapılan testin sonuçları önceki akşam 20.30 sıralarında açıklandı. Ardından tesislerde yaşananlar film sahnelerini hatırlattı.