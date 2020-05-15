Eczacıbaşı Ergül ile yollarını resmen ayırdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Eczacıbaşı VitrA'da Ergül Eroğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 33 yaşındaki orta oyuncu, Turuncu-Beyazlılar'la 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikincilik yaşarken büyük alkış aldı. Eczacıbaş, Ergül için teşekkür mesajı yayınladı.
HAKAN ARSLAN'DAN SİVAS'A KÖTÜ HABER
Sivasspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.c'ın, dış menüsküsünde yırtık tespit edildiği öğrenildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezon içinde yoğun maçlardan dolayı zaten hep ağrılarım devam etti" dedi. Dün ameliyat edilen Hakan Arslan'ın 7 ile 8 maç arasında forma giyemeyeceği öne sürüldü.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA UMAR AMİNU ŞOKU!
Çaykur Rizespor'da çapraz bağları kopan ve ameliyat edilen Umar Aminu'nun iyileşme süreci kötü geçti. Yarası iltihap kapan 25 yaşındaki forvet bir kez daha operasyon geçirdi. Omar'ın önümüzdeki sezon devre arasına kadar forma giyemeyeceği ifade edildi. Hiç beklenmedik bu gelişme Çaykur Rize cephesinde büyük üzüntüye yol açtı.
HAKAN ARSLAN'DAN SİVAS'A KÖTÜ HABER
Sivasspor'da sakatlık şoku yaşanıyor.c'ın, dış menüsküsünde yırtık tespit edildiği öğrenildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sezon içinde yoğun maçlardan dolayı zaten hep ağrılarım devam etti" dedi. Dün ameliyat edilen Hakan Arslan'ın 7 ile 8 maç arasında forma giyemeyeceği öne sürüldü.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA UMAR AMİNU ŞOKU!
Çaykur Rizespor'da çapraz bağları kopan ve ameliyat edilen Umar Aminu'nun iyileşme süreci kötü geçti. Yarası iltihap kapan 25 yaşındaki forvet bir kez daha operasyon geçirdi. Omar'ın önümüzdeki sezon devre arasına kadar forma giyemeyeceği ifade edildi. Hiç beklenmedik bu gelişme Çaykur Rize cephesinde büyük üzüntüye yol açtı.