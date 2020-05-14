Spor dünyasında corona günlüğü

Salgın döneminde ünlü futbolcular sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız Lionel Messi'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.



RONALDO

Juventus'un Portekizli yıldızı karantinada evinin bahçesinde oğluyla top oynuyor…







MESSI

Barcelona'nın yıldızının salgında sakallarını kesmesi sosyal medyada çok konuşuldu.







BECKHAM

Efsane İngiliz oyuncu Beckham'ın saçlarının seyrekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.







DEL PIERO

Efsane futbolcu, "Gerçek bir beyefendi asla hanımını terk etmez" paylaşımı yaptı…







RABIOT

Ünlü futbolcu grevde olduğunu iddia edenlere, "Her şeye inanmayın" cevabını verdi.







DI LORENZO

Napoli'nin yıldızı Di Lorenzo salgında kızıyla birlikte poz vermeyi ihmal etmedi…