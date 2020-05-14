Salgın döneminde ünlü futbolcular sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız Lionel Messi'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.
RONALDO
Juventus'un Portekizli yıldızı karantinada evinin bahçesinde oğluyla top oynuyor…
MESSI
Barcelona'nın yıldızının salgında sakallarını kesmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
BECKHAM
Efsane İngiliz oyuncu Beckham'ın saçlarının seyrekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
DEL PIERO
Efsane futbolcu, "Gerçek bir beyefendi asla hanımını terk etmez" paylaşımı yaptı…
RABIOT
Ünlü futbolcu grevde olduğunu iddia edenlere, "Her şeye inanmayın" cevabını verdi.
DI LORENZO
Napoli'nin yıldızı Di Lorenzo salgında kızıyla birlikte poz vermeyi ihmal etmedi…
Spor dünyasında corona günlüğü
Salgın döneminde ünlü futbolcular sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız Lionel Messi'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.
Salgın döneminde ünlü futbolcular sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız Lionel Messi'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.