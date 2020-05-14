Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Salgın döneminde ünlü futbolcular üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. futbolcu , Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız 'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Salgın döneminde ünlü futbolcular üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. futbolcu , Torino'daki evinin bahçesinde oğluyla top oynadığı görüntüleri paylaştı. Bir başka yıldız 'nin ise antrenmanda sakalsız olduğu gözlendi.

    RONALDO
    'un Portekizli yıldızı karantinada evinin bahçesinde oğluyla top oynuyor…



    MESSI
    'nın yıldızının salgında sakallarını kesmesi sosyal medyada çok konuşuldu.



    BECKHAM
    Efsane İngiliz oyuncu Beckham'ın saçlarının seyrekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.



    DEL PIERO
    Efsane futbolcu, "Gerçek bir beyefendi asla hanımını terk etmez" paylaşımı yaptı…



    RABIOT
    Ünlü futbolcu grevde olduğunu iddia edenlere, "Her şeye inanmayın" cevabını verdi.



    DI LORENZO
    'nin yıldızı Di Lorenzo salgında kızıyla birlikte poz vermeyi ihmal etmedi…

    Haberler Spor Spor dünyasında corona günlüğü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri