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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünyayı saran yeni tip coronavirüs salgınında sporcular sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. İşte sporcuların sosyal medyadaki paylaşımları...

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünyayı saran virüs salgınında sporcular sosya l medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.



    MARCAO
    'ın Brezilyalı stoperi Marcao evde çocuğuyla birlikte TV keyfi yapıyor…



    BOATENG
    'ın yıldızı sosyal medyadan karantina günlerinde ilginç bir fotoğraf paylaştı.



    VOLKAN
    F.Bahçe antrenörü , kankası 'nun doğum gününü kutladı.



    LEWANDOWSKI
    'in golcüsü, çocuğuyla birlikte eğlendi. Yıldız golcü sürüş keyfi yaptı…



    IBRAHIMOVIC
    Milan'ın İsveçli yıldızı 'ya döndü. Corona virüs için sıkı önlem aldığı gözlendi.



    MELO
    Melo, "Dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor" paylaşımı yaptı
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