Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı saran virüs salgınında sporcular sosya l medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
MARCAO
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao evde çocuğuyla birlikte TV keyfi yapıyor…
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldızı sosyal medyadan karantina günlerinde ilginç bir fotoğraf paylaştı.
VOLKAN
F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel, kankası Melih Mahmutoğlu'nun doğum gününü kutladı.
LEWANDOWSKI
Bayern Münih'in golcüsü, çocuğuyla birlikte eğlendi. Yıldız golcü sürüş keyfi yaptı…
IBRAHIMOVIC
Milan'ın İsveçli yıldızı İtalya'ya döndü. Corona virüs için sıkı önlem aldığı gözlendi.
MELO
Melo, "Dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor" paylaşımı yaptı
MARCAO
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao evde çocuğuyla birlikte TV keyfi yapıyor…
BOATENG
Beşiktaş'ın yıldızı sosyal medyadan karantina günlerinde ilginç bir fotoğraf paylaştı.
VOLKAN
F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel, kankası Melih Mahmutoğlu'nun doğum gününü kutladı.
LEWANDOWSKI
Bayern Münih'in golcüsü, çocuğuyla birlikte eğlendi. Yıldız golcü sürüş keyfi yaptı…
IBRAHIMOVIC
Milan'ın İsveçli yıldızı İtalya'ya döndü. Corona virüs için sıkı önlem aldığı gözlendi.
MELO
Melo, "Dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor" paylaşımı yaptı