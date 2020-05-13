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    • 13.05.2020 10:48
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    • 13.05.2020 10:48
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    'nin eski yıldızı 39 yaşında sözleşme yeniledi

    Bir dönem forması da giyen ancak bekleneni veremeyen , 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi. 39 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi ile olan sözleşmesini uzattı. Tecrübeli forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu.

    39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı

    3. Futbol Ligi ekiplerinden , 2008-2011 yılları arasında forması giyen Daniel Guiza'nın sözleşmesini uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Guiza'nın golü bulunmuyor.

    14 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

    2008-2011 yılları arasında sarı-lacivertlilerde oynayan Güiza, Mallorca'dan 14 milyon euroya transfer edilmiş, ancak büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Haberler Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Daniel Güiza 39 yaşında sözleşme yeniledi
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