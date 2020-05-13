İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza'nın sözleşmesini uzattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Guiza'nın golü bulunmuyor.
14 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
2008-2011 yılları arasında sarı-lacivertlilerde oynayan Güiza, Mallorca'dan 14 milyon euroya transfer edilmiş, ancak büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.