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    • 13.05.2020 19:00
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    Ligler ne zaman başlayacak? 'in başlayacağı tarihi duyurdu

    Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Yönetim Kurulu yapılan toplantı sonrası liglerin başlama tarihini açıkladı. 'nin açıklamasına göre 12 Haziran'da başlayacak.

    Ligler ne zaman başlayacak? TFF duyurdu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Yönetim Kurulu yapılan toplantı sonrası liglerin başlama tarihini açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

    TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

    1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

    2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

    3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

    4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

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